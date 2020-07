American Silver Eagle: Verkäufe im Juni deutlich gestiegen

Die Verkäufe der American-Eagle-Silbermünze sind im Juni 2020 verglichen zum Vormonat deutlich angestiegen. Auch gegenüber dem Vorjahresmonat ergab sich nach Angaben der US-amerikanischen Prägestätte U.S. Mint ein Plus.Nachdem im Mai lediglich 490.000 Stück der beliebten Anlagemünze verkauft worden waren, erreichte der Absatz im gerade geendeten Juni 1.378.000 Stück, was einer Zunahme von 181% entspricht.Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat zeigt sich ein moderaterer Anstieg. Hatten im Juni 2019 noch 1.035.000 Stück der 1-oz-Münze in Silber den Besitzer gewechselt, so lag der Absatz im Juni dieses Jahres 33% höher.Im Gesamtjahr 2019 hatte die U.S. Mint 14.863.500 American Silver Eagles an ihre autorisierten Händler ausgeliefert. Im bisherigen Jahresverlauf wurden durch sehr starke Verkäufe im März 12.596.500 Stück abgesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de