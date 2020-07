Indien: Goldpreis auf Allzeithoch

Am heutigen Mittwoch erreichte der Goldpreis in Indien sein jüngstes Allzeithoch. Wie der Nachrichtendienst Reuters meldet, kletterten die lokalen Goldfutures im frühen Handel auf 48.871 Rupien (646,66 USD) je 10 Gramm. Damit liegt das Plus des Kontrakts im bisherigen Jahresverlauf bei 25%.Den Angaben zufolge bremst der hohe Preis allerdings die Verkäufe des Einzelhandels. Kunden würden ihre Käufe verschieben, da sie eine Korrektur erwarten, heißt es aus der Branche.© Redaktion GoldSeiten.de