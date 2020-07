Was hat Fußball mit Saisonalität und den Aktienmärkten zu tun?

Quelle: Seasonax Typischerweise weist die Aktie von Borussia Dortmund im dritten Quartal des Jahres starke Gewinne auf. (Klicken Sie hier um die beste Investitionsphase für die gewählte Aktie zu eruieren.)Quelle: Seasonax

Den meisten Lesern dürfte bekannt sein, dass es sich bei saisonalen Effekten um vorhersagbare Muster handelt, die sich fast jedes Jahr wiederholen. Die bekanntesten saisonalen Treiber umfassen die Investorenstimmung zu bestimmten Jahreszeiten, steuerliche oder Bilanzstichtage, Geschäftsberichte, das Wetter sowie große Sportereignisse - sie alle beeinflussen die Aktienkurse verschiedener Firmen.Für starke Preisanstiege vor großen Sportereignissen bieten sich eine Reihe von Erklärungen an: zum einen sind große Sportereignisse üblicherweise mit einer Welle von Ausgaben der öffentlichen Hand verbunden. Zum anderen wird ihnen beträchtliches Medieninteresse zuteil. Das wiederum erregt auch die Aufmerksamkeit von Investoren.In dieser Ausgabe von Seasonal Insights möchte ich Ihnen zwei börsennotierte Europäische Fußballclubs vorstellen, deren Aktien saisonale Muster aufweisen: Borussia Dortmund und Juventus Turin.Die deutsche Bundesliga hat sich darauf vorbereitet „Fans im Lehnstuhl“ aus der ganzen Welt willkommen zu heißen, wenn sie als erste der europäischen Fußball-Ligen nach einer zweimonatigen Pause wegen des Coronavirus wieder zu spielen beginnt. Bayern Vorstand Karl-Heinz Rummenigge hat sich mit einer gewagten Aussage zu Wort gemeldet: "Mit der Bundesliga als der einzigen Liga, die im Fernsehen ausgestrahlt wird, erwarte ich, dass wir ein Publikum von einer Milliarde Zuschauern erreichen werden."Ganz gemäß der "neuen Normalität" werden die Spiele in leeren Stadien ausgetragen werden, in denen sich lediglich etwa 300 unabkömmliche Mitarbeiter und Funktionäre aufhalten werden. Die Spieler wurden zudem instruiert, nicht in Gruppen zu feiern oder Teamkollegen zu berühren.Borussia Dortmund ist am bekanntesten für sein professionelles Männer-Fußballteam, welches in der Bundesliga spielt, der Königsklasse der deutschen Fußball-Liga. Der Club hat achtmal die nationale Fußballmeisterschaft gewonnen, vier DFB Pokale, einmal die UEFA Champions League, einen Weltpokal, und einen UEFA Pokal der Pokalsieger. Diese Resultate sind ausgezeichnet, aber wie sieht der künftige saisonale Ausblick aus?Typischerweise weist die Aktie starke Gewinne im dritten Quartal des Jahres auf. Eine detaillierte Analyse und die Phase saisonaler Stärke können Sie dem saisonalen Chart weiter unten entnehmen.Anders als eine gewöhnliche Grafik, die den Kursverlauf einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum abbildet, zeigt ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie im Laufe eines Jahres, berechnet über mehrere Jahre.Die horizontale Achse repräsentiert die Jahreszeit, die vertikale Achse zeigt die saisonale Preisinformation (auf 100 indexiert). In diesem Sinne lassen Sie uns den saisonalen Chart der Borussia Dortmund-Aktie betrachten, der den saisonalen Kursverlauf über die letzten 15 Jahre zeigt.Ich habe die starke saisonale Phase zwischen dem 26. Juni und 31. August hervorgehoben. Im Durchschnitt hat Borussia Dortmund einen robusten Ertrag von 12.96% während dieses Zeitraums generiert, was auf Jahresbasis umgerechnet einem äußerst respektablen Gewinn von 96.15% entspricht.Noch wichtiger ist, dass die positiven Erträge während dieser Phase sehr beständig auftreten, was die Zuverlässigkeit des Musters unterstreicht. Das folgende Balkendiagramm zeigt den Ertrag der Borussia Dortmund-Aktie in der saisonal starken Phase vom 26. Juni bis zum 31. August in jedem Jahr seit 2005. Blaue Balken stehen für Jahre, in denen Gewinne erzielt wurden.