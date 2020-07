Ein machtvoller Grund, bullisch gegenüber Silber zu sein

Als Gold letzten Sommer stieg, stieg Silber schneller.

Als Gold aufhörte zu steigen, zuckte Silber stärker zusammen - und wie so oft, hinkte es Gold hinterher, als das gelbe Edelmetall letzten Dezember eine Rally verzeichnete.

Als die Märkte im März zusammenbrachen, fiel Silber doppelt so stark wie Gold. Das ist die industrielle Seite des Silbers, die sich hier einmischt.

Seit dem Meltdown im März steigt Gold wieder - und Silber steigt wieder stärker.

Der Goldpreis brach kürzlich zum ersten Mal seit 2011 auf 1.800 Dollar. Silber erreichte zum ersten Mal in... einigen Wochen 18,65 Dollar. Was ist los? Ist Silber nicht länger ein sicherer Hafen wie Gold? Nun, betrachten wir zuerst das große Ganze.Dieser langfristige Chart über die Gold- und Silberpreisveränderungen zeigt die deutliche Abweichung zwischen den zwei primären Währungsmetallen, die nach deren Spitzen im Jahr 2011 begann. Doch 2013, als Gold von der Klippe stürzte, stürzte Silber noch heftiger ab. Es ging stärker zurück und hielt sich deutlich länger dort als Gold. Das gelbe Edelmetall bildete Ende 2015 einen Boden. Silber bildete - soweit wir bisher wissen - im letzten März seinen Boden.Unter Betrachtung dieses Charts wäre es einfach zu behaupten, dass Gold und Silber seit Jahren voneinander abgewichen sind und nun in denselben Kreisen reisen. Doch ein genauerer Blick auf diesen Chart sagt uns, dass dies nicht der Fall ist. Silber und Gold tendieren lange Zeit zueinander und auseinander - doch ihre kurzfristigen Entwicklungen verlaufen immer in dieselbe Richtung.Diese simultane Bewegung ist ein starker Beweis dafür, dass Gold und Silber noch immer auf dieselben machtvollen Kräfte reagieren, die sie bereits Jahrzehnte antreiben. Silber reagiert nur ein wenige anders. Oder besser gesagt: Silber reagiert auf eine weitere kraftvolle Macht - die industrielle Nachfrage, die in den letzten Jahren nach unten gezogen wurde. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf dieses Muster in den letzten Monaten werfen.Wie Sie sehen können, bewegen sich Gold und Silber in dieselbe Richtung. Silber tut das nur mit mehr Begeisterung. Das ist nichts Neues, doch es ist wichtig zu wissen, dass die essentielle Beziehung noch immer intakt bleibt. Doch an diesem Chart gibt es neue und aufschlussreiche Aspekte:Was schlussfolgere ich von diesen Daten? Wie ich seit 2018 sage, müssen wir noch bullischer gegenüber Silber sein, wenn wir bullisch gegenüber Gold sind. Ich kann es nicht beweisen, doch hätte die COVID-19-Quarantäne die Wirtschaft und die Märkte nicht zum Stillstand gebracht, würde Silber Gold übertreffen. Stellen Sie sich die Preiszunahmen seit März ohne den Einbruch im selben Monat vor - der Silberpreis läge höher.Warum? Weil es überverkauft ist. Das vieldiskutierte 100:1 Gold-Silber-Verhältnis war ein Beweis dafür. Silber war - und ist es noch immer - ein besseres Schnäppchen als Gold. Doch es gibt etwas Wichtigeres als das, was wir in diesen Charts sehen können. Sehen Sie, die schwindenden Hoffnungen einer "V-förmigen" Erholung sind besonders bullisch für Silber. Warum? Weil Silber als Nebenprodukt industrieller Metallminen produziert wird.