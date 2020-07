Gold ist DER Vermögenswert in einer gefährlichen Welt

In einem Interview mit Kitco News erklärte Andrew Ballingal, Gründer und Chief Investment Officer von Ballingal Investment Advisors, kürzlich, warum er erwartet, dass der Goldpreis in diesem Jahr über 2.000 USD pro Unze steigen wird. Ihm zufolge werden die Risiken am Markt nach wie vor unterschätzt."Wir mögen Gold, weil wir denken, dass es in einer sehr gefährlichen Welt ein sehr sicheres Asset ist", so Ballingal. Man sehe die aktuelle Preisentwicklung als "Vorgebirge", nicht den Gipfel des Bullenmarktes für Gold und Goldbergbauaktien.In Bezug auf die Portfolioallokation erklärt der Investmentexperte, dass Anleger mindestens 10% ihres Portfolios in Gold halten sollten. Er persönlich halte es aber für sicherer, im Rahmen eines diversifizierten Portfolios etwa 20% in Form des Edelmetalls zu halten.Ballingal ist in Bezug auf das gelbe Metall sehr bullisch, doch Bergbauaktien sollten seiner Meinung die Entwicklung von Gold künftig noch deutlich übertreffen.© Redaktion GoldSeiten.de