Russland: Gold- & Devisenreserven in 26. KW 2020

Die Zentralbank der russischen Föderation veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen bezüglich der Gold- und Fremdwährungsbestände per 26. Juni 2020. Aus diesen Daten geht hervor, dass die Reserven im Vergleich zur Vorwoche erhöht wurden.Die Reserven beliefen sich auf 568,3 Milliarden US-Dollar, was eine Zunahme von 0,5 Milliarden US-Dollar darstellt. In der Woche mit Ende 19. Juni betrugen die Reserven 567,8 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de