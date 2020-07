Rick Rule: Wie geht es weiter für Rohstoffe und Edelmetalle?

Charlotte McLeod von The Investing News Network führte jüngst ein Interview mit dem renommierten Investor Rick Rule über Investmentchancen in Zeiten der Coronakrise.Rule ist in Bezug auf Gold und andere Edelmetalle aktuell optimistisch gestimmt und begründet dies mit drei entscheidenden Gründen: Quantitative Lockerung, künstlich niedrige Zinsen sowie Staatsverschuldung und -defizite sprächen allesamt für steigende Goldpreise. Er erklärt dazu: "Wenn die Kombination aus quantitativer Lockerung, künstlich niedrigen Zinssätzen, Schulden und Defiziten tatsächlich Wind in den Segel für Gold sein wird, wovon ich ausgehe, ist die Basis, von der aus wir starten, sehr niedrig."Rule führt weiterhin aus, dass die Nachfrage nach Edelmetallen und damit in Zusammenhang stehenden Vermögenswerten "sich verdrei- bis vervierfachen" würde, wenn der Besitz von Gold wieder den Mittelwert der letzten drei Jahrzehnte erreichen würde. Dieser Durchschnitt liege in Amerika bei etwa 2% der Spar- und Investitionsmatrix.Während er aktuell eindeutig zu Edelmetallen rät, rechnet er in den kommenden 2-4 Jahren mit dem Beginn einer beeindruckenden Rallye der industriellen Rohstoffe.© Redaktion GoldSeiten.de