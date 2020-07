10-Kilo-Lunar-Münze "Year of the Mouse" erhältlich

Seit gestern ist bei der Perth Mint die 10-Kilo-Münze "Jahr der Maus" der Lunar-III-Serie erhältlich.Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigen die Silbermünzen mit der Maus das erste von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Auf jeder Silbermünze sind zwei Mäuse abgebildet, die an Maiskolben knabbern. Zudem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Maus" und das Prägezeichen der Perth Mint "P".Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "MOUSE 2020"; in der Lunar-Serie-II wurde das jeweilige Tierkreiszeichen noch in einer Rundschrift mit dem Zusatz "Year of the ..." am unteren Münzrand angegeben und die Jahreszahl befand sich auf der Vorderseite.Die Zahl der Münzen zu 10 Kilo ist auf 100 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einer schützenden Kapsel.In diesem Video aus dem Jahr 2012 sehen Sie die Herstellung einer vergleichbaren Münze.© Redaktion GoldSeiten.de