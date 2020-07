Chartanalyse: Goldpreis erreicht das Hoch von 2012

Goldpreis erreicht Hoch von 2012

Der abgebildete 3-Monats-Chart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit dem Jahr 2010 bei einem letzten Kurs von 1.787,3 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für drei Monate dar.Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche das Hoch des Jahres 2012 bei 1.798,1 $ erreicht und konnte auch kurzzeitig die wichtige Chartmarke von 1.800 $ überschreiten. Zum Wochenschluss jedoch setzten Gewinnmitnahmen ein, wodurch der Gold Futures wieder deutlich schwächer notierte.Aus Sicht des langfristigen 3-Monats-Chart liegt ein langfristiger Aufwärtstrend vor und grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Längerfristig könnte weiteres Aufwärtspotential bis zum historischen Hoch bei 1.923,7 $ bestehen. Allerdings bleibt noch abzuwarten, ob der Widerstand im Bereich der runden Zahl von 1.800 $ genommen werden kann.Das positive langfristige Chartbild würde erst dann auf neutral drehen, wenn das Tief des zweiten Quartals 2020 bei 1.576 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels