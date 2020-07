Silber - Die neuesten Nachrichten

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 2. Juli 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 2. Juli 2020

Die Gründer von Midas Touch treffen sich regelmäßig, um die höchsten Wahrscheinlichkeiten des zukünftigen Marktes zu messen. Wir konzentrieren uns auf das große Bild. In der Regel sind es die neuesten und größten, d.h. die jüngsten Nachrichten, die diesen Ausblick prägen und umgestalten. Diesmal nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind uns wohl alle einig, dass die Wahrscheinlichkeit einer Abwertung der Fiat-Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr hoch ist. Dies basiert auf der Wahrscheinlichkeit, dass der ständige Neudruck von Währungen deren Wert verfälscht.Die Divergenz zwischen dem tatsächlichen wirtschaftlichen Wert und wertlosem Papiergeld wird zu einer Währungsreform führen. Wir raten unseren Kunden, außerhalb des Fiat-Währungskreises zu stehen und als Kerninvestment Edelmetalle und Bitcoin zu halten. Es ist sicherlich nicht klar und offensichtlich, wann eine mögliche Währungsreform eintreten wird. Die Nachrichten werden zu diesem Zeitpunkt der Ankündigung eines solchen Ereignisses diametral entgegengesetzt sein, und versuchen so gut wie möglich davon abzulenken, damit der Einzelne unvorbereitet ist.Das bedeutet, dass eine starke Konzentration auf die neuesten und besten Nachrichten über Silber zwar im Normalfall für das Timing hilfreich sein kann, in diesem Fall aber nicht. Es ist vielmehr unerlässlich, das große Ganze für sich selbst im Vordergrund zu halten.Der Tageschart zeigt, wie sauber der Trend beim Silber gehandelt wurde. Dies ermöglicht sehr risikoarme Wiedereinstiegspunkte (grüne Pfeile nach oben), um eine größere Position aufzubauen. Wir lassen unsere Läufer weiterlaufen und übertragen diese gegebenenfalls auf größere Zeitrahmen (siehe unsere "Quad-Exit-Strategie").Wir bevorzugen diese risikoarme Strategie, und die Grafik veranschaulicht sehr schön, wie eine auf Ausbrüchen aus den gelb markierten Wimpeln basierende Strategie ein viel höheres Risiko darstellen würde.Mit dem Blick auf das große Ganze im Hinterkopf, darf man sich auf keinen Fall von irreführenden Nachrichten abschrecken oder ablenken lassen. Vielmehr kann man so kleinere Zeitrahmendiagramme betrachten und die technische Analyse nutzen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, die die Ziele des großen Ganzen unterstützen.