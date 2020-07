NewDeFlaX - Seitwärts - Fragezeichen - Markt

Weniger Volatilitätschaos als in der Vorwoche, aber erneut keine Richtung. Leicht deflatorischer Unterton. US-Non-Farm Private Payrolls mit 4,767M vs. 3,0M weit besser als erwartet. US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung mit 1,427M vs. 1,355M schlechter (höher) als erwartet. Was sagt das aus?Das sagt aus, dass keiner weiss, wie es in der kurzfristigen Zukunft weitergeht. Pandemieaufleben in gewissen Regionen und Betrieben, bisher geglückte Eindämmung in anderen Länder, auch hier steht sich alles widersprüchlich gegenüber.Gold kommt nicht weiter auf dem Weg nach oben, aber sinkt auch nicht, weder gegen USDnoch gegen EURSilber kommt nicht einmal hochPalladium ähnlich wie Gold, kein WeiterkommenUnd Platin kommt nicht einmal aus dem Tiefkeller, insoferne noch schwächer als Silber