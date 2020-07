Goldbestände der Zentralbanken weltweit im Mai 2020

© World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte heute die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Zentralbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgelisteten Banken wurden die Daten per Ende Mai 2020 berücksichtigt.Diesen Zahlen zufolge erhöhte die Zentralbank der Türkei ihre Goldbestände im fünften Monat des Jahres um 36,8 Tonnen; die Reserven der Geschäftsbanken, die bei der Zentralbank eingelagert sind, wuchsen um 27,6 Tonnen.Weitere Zunahmen ergaben sich in Usbekistan (+6,8 Tonnen) und Russland (+0,5 Tonnen).Reduzierungen hingegen wurden in Kolumbien (-0,9 Tonnen), der Eurozone (-0,1 Tonnen), der Mongolei (-3,3 Tonnen), und in Malta (-0,2 Tonnen) gemeldet.© Redaktion GoldSeiten.de