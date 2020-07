Auch Natixis mit höherer Goldpreisprognose

In einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht hob Bernard Dahdah, Leiter des Bereichs Edelmetall-Research bei Natixis, seine Preisprognose für Gold an und erklärte, dass das gelbe Metall bis zum zweiten Quartal nächsten Jahres 1.950 USD pro Unze erreichen könnte. Dies berichtet Kitco News Die Erwartungen, dass die Federal Reserve im September die Zinskurvenkontrolle einführen wird, sollte die Preise dem Analysten zufolge auch im ersten Halbjahr 2021 weiterhin stützen. Dennoch werden die Preissteigerungen seiner Meinung nach begrenzt sein, da der Inflationsdruck gedämpft bleiben sollte.Laut der internationalen Bank sollte eine Zinskurvenkontrolle in Verbindung mit Inflation die Realzinsen in den negativen Bereich treiben und Gold zu einem attraktiven sicheren Hafen machen. "Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Inflation wahrscheinlich nicht wesentlich ansteigen wird (sie erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Höchststand von 2,2%)," so Dahdah.Weiterhin erklärt er, dass die Weltwirtschaft aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie länger als erwartet in einem fragilen Zustand bleiben werde. Die wirtschaftlichen Bedingungen, die die derzeitige Geldpolitik unterstützen und das Wirtschaftswachstum belasten, sollten jedoch auch die Inflation begrenzen, was wiederum Auswirkungen auf Gold haben dürfte.Während Natixis für die nächsten 12 Monate optimistisch gegenüber Gold ist, könnte die Performance des Edelmetalls in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 nachlassen. "Steigende Renditen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 dürften die Goldpreise senken, insbesondere wenn die Pandemie letztlich unter Kontrolle gebracht wurde", so Dahdah.© Redaktion GoldSeiten.de