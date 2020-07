Nomi Prins: Langanhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise!

Greg Hunter von usawatchdog.com sprach jüngst mit Nomi Prins über die aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt und der Weltwirtschaft. Laut der Autorin und Journalistin haben die Zentralbanken weltweit das Gelddrucken auf ein neues Niveau gehoben, um das System vor der Viruskrise zu schützen. Der entstehende soziale und wirtschaftliche Schaden ist laut Prins tiefgreifend und wird nicht einfach behoben werden können.Die ehemalige Wall-Street-Bankerin erklärt: "Wir werden diese Schulden nicht zurückzahlen, und dies gilt weltweit. Niemand erwägt, die entstandenen Schulden zurückzuzahlen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, warum diese Schulden entstanden sind. Es liegt nicht nur daran, dass sich die Wirtschaft verlangsamt hat. Das ist nur ein Grund und eine Art Ausrede. Die Realität ist, dass die Fed und andere Zentralbanken auf Steroiden sind [...] weltweit in größerer Zahl und in größerem Umfang als nach der Finanzkrise von 2008. Dies bedeutet, dass all diese neu geschaffenen Schulden sogar billiger sind als die Schulden, die in der Krise von 2008 entstanden sind. Mehr Schulden, billiger geschaffen, bedeuten weniger Anreiz, sie zurückzuzahlen, und mehr Anreiz, sie vor sich her zu schieben und zu vergrößern."Sie verdeutlicht das Gesagte: "Da ist dieser Schneeball der Schulden, der diesen hohen Berg hinunter rollt, und er rollt und wächst und wird immer größer. [...] Der Berg, der die Main-Street-Wirtschaft darstellt, bricht zusammen, während der Schneeball fällt. Die Main-Street-Wirtschaft selbst, dieses Fundament, ist wirklich wackelig. [...] Wie wird das enden? Es endet leider mit uns, dem Fundament, der Main-Street-Wirtschaft, die sowohl durch diesen Schneeball der Schulden als auch durch die Lawine des Berges zerstört wird. Das wird mindestens über Jahrzehnte ein Problem bleiben."Laut Prins werden die Goldpreise "der Ausweitung der Fed-Bilanz folgen". Prins prognostiziert: "Wie wir im Zuge der Finanzkrise von 2008 gesehen haben, können Gold und Silber mit zunehmender Größe der Fed-Bilanz erheblich ansteigen. Und dass es dazu kommen wird, wissen wir. Das hat uns der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, mehrfach durch viele verschiedene Worte gesagt."© Redaktion GoldSeiten.de