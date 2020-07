St. Angelo: Zustand der US-Schieferölproduktion verheißt nichts Gutes

Steve St. Angelo veröffentlichte auf seiner Webseite kürzlich einen interessanten Chart zum Thema Schieferölproduktion in den USA. Der Analyst geht davon aus, dass die Produktion in den kommenden 3-6 Monaten massiv einbrechen und somit die Illusion einer "V-förmigen" wirtschaftlichen Erholung ein für alle Mal zerstören wird.In dem Artikel heißt es:"Laut Shaleprofile.com erreichte die US-Schieferölproduktion im November 2019 einen Höchststand von 8,3 Millionen Barrel pro Tag und ging bis März dieses Jahres auf 7,8 Millionen Barrel pro Tag zurück. Die Anzahl der Bohranlagen von November bis März war mit 683 Bohranlagen jedoch noch annähernd gleich. Während dieser fünf Monate, in denen die Anzahl der Bohranlagen ungefähr gleich blieb, ging die Schieferölproduktion um 500.000 Barrel pro Tag zurück.Leider ist die Zahl der inländischen Bohranlagen seit Mitte März von 683 auf heute 185 gesunken (Quelle: Baker Hughes). Das ist fast ein Verlust von 500 Ölbohranlagen:"© Redaktion GoldSeiten.de