Minco Silver Corp. schießt empor

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. konnte, von der vergangenen Analyse vom 29. April ausgehend, tatsächlich weiter empor steigen. Hierbei wurde abermals das Widerstandslevel bei 0,57 USD attackiert und doch wieder nicht überwunden. Die Verluste des Vormonats Juni sorgten dann für etwas Ernüchterung und doch bestätigte die Aktie abermals die wichtige Unterstützung bei 0,38 USD. Schauen wir daher auf weitere Details im nachfolgenden Fazit.Die Kursverluste vom Juni konnten abermals bei 0,38 USD gestoppt bzw. aufgefangen werden, sodass sich dieses Unterstützungslevel einmal mehr bestätigte. Am vergangenen Donnerstag schoss die Aktie dann sogar mit 15 % empor und löste sich deutlich von eben dieser Zone. Eine erneute Attacke auf die mehrfach angesteuerte Widerstandszone um 0,57 USD erscheint daher denkbar, sofern die Kurse weiterhin stabil verbleiben. Kurzfristige Konsolidierungen dabei außen vor gelassen, besitzt die Aktie bei einem Ausbruch über 0,57 USD durchaus weiteres Gewinnpotenzial in Richtung der nächsthöheren Widerstandszone bei 0,68 USD.Dort dürfte es erneute Hochspannung zwischen den bullischen wie bärischen Marktkräften geben. Faktisch ist und bleibt die Marke von 0,38 USD entscheidend für den mittelfristigen Verlauf. Sollte es daher den Bären gelingen, die Anteilsschein nochmals in bzw. vielmehr unter dieses Level zu drücken, besteht das eindeutige Risiko weiterer Verluste. Speziell unterhalb des letzten Reaktionstiefs bei 0,36 USD wäre daher eine weitere Abwärtswelle bis mindestens 0,26 USD zu erwarten, bevor darunter im Falle eines Ausverkaufs weitere Abgaben bis in den Bereich von 0,14 USD erfolgen könnten.Mit dem starken Impuls der vergangenen Woche weckte die Aktie wieder erhöhte Aufmerksamkeit und folglich könnte eine weitere Attacke auf den Widerstand bei 0,57 USD erfolgen. Ein Ausbruch darüber dürfte weiteres Potenzial bis zum nächsten Widerstand bei 0,68 USD entfalten.Durch den zuletzt erfolgten sowie erfolgreichen Test der Unterstützung rund um 0,38 USD, bewies sich dieses Niveau einmal mehr als Trigger-Level. Sollte es daher zu einem Einbruch darunter kommen, müsste man bei Kursen unter 0,36 USD, mit zusätzlichen Verlusten in Richtung von mindestens 0,26 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.