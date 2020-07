TD Securities: Gold im dritten Quartal weiterhin stark

TD Securities geht davon aus, dass Gold sich auch im dritten Quartal des Jahres solide halten wird. Dies berichtet Kitco News und bezieht sich auf eine Veröffentlichung der Rohstoffanalysten der Bank.Abverkäufe aufgrund positiver Makrodaten dürften für Gold nur vorübergehend sein, denn höhere Edelmetallpreise und eine festere Wirtschaft könnten durchaus nebeneinander bestehen, heißt es seitens der Analysten. "Der Spotpreis von Gold fiel unmittelbar nach den viel stärker als erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen für Juni (+4,8 Millionen [neue Jobs]) unter 1.770 USD/Unze. Die sehr starke positive Reaktion der Aktienmärkte auf die Beschäftigungsdaten dürfte zumindest anfänglich mehr Kapital auf Kosten von Gold in Risikoaktiva getrieben haben. Es kommt zum Phänomen der Angst, etwas verpassen zu können, welches den Risikoappetit steigert."Man gehe allerdings davon aus, dass der USD abgeschwächt werde und die Realzinsen fallen sollten, wenn die Inflationserwartungen weiter steigen. Weiterhin gebe es einige längerfristige Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie, die Gold in diesem und im nächsten Jahr stützen sollten."Trotz der starken Beschäftigungsdaten sind die Löhne niedriger, die Erwerbsbeteiligung befindet sich in der Nähe der Tiefststände und die Wirtschaft wird für einige Zeit unter den Möglichkeiten bleiben, was für die absehbare Zukunft massive schuldenfinanzierte fiskalische Stimuli und niedrige Leitzinsen erfordert. Daher stehen wir hinter unserer positiven Goldbewertung und erwarten weiterhin, dass das gelbe Metall bis Ende 2021 in Richtung 2.000 USD/Unze tendiert," so TDS.© Redaktion GoldSeiten.de