Die amerikanische Einzigartigkeit

Vor etwa 120 Jahren erfand ein amerikanischer Ingenieur namens Willis Carrier die erste elektrische Klimaanlage. Das Gerät war ein derartiger Hit, dass er 1915 die Carrier Corporation gründete, um die Nachfrage zu decken, was es zum weltweit ersten HVAC-Unternehmen (Heizung, Lüftung und Klimaanlagen) machte.Heute ist Carrier Global, wie das Unternehmen nun heißt, einer der größte HVAC-Produzenten der Welt. Letztes Jahr beliefen sich dessen Verkaufszahlen auf etwa 18,6 Milliarden Dollar, fast die Hälfte davon in Übersee. Das in Florida ansässige Unternehmen beschäftigt etwa 53.000 Menschen über sechs Kontinente.Der Grund, warum ich Carrier hier erwähne - neben der Tatsache, dass die meisten von Ihnen wahrscheinlich gerade Ihre Klimaanlage voll aufgedreht haben - ist die Tatsache, dass sich die Unternehmensaktie innerhalb des S&P 500 innerhalb der ersten sechs Monate von 2020 am besten entwickelt hat und um 67,9% gestiegen ist.Carriers herausragende Kursentwicklung sollte nicht überraschend sein. Da Millionen von Menschen weltweit angesichts Quarantäne-Verordnungen von zu Hause aus arbeiten, sind HVAC-Dienstleistungen zu einer Top-Priorität geworden. Es gibt nur wenig Dinge, die schlimmer sind, als in einem Gebäude festzustecken, in dem die Klimaanlage nicht funktioniert. Außerdem bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Luftfilterlösungen für Krankenhäuser, Einkaufszentren und andere Innenbereiche an.Das Gedankenspiel mit der Quarantäne endet natürlich nicht mit der Klimaanlage. Listen Sie mental einige andere Dinge, auf die Sie während Ihrer Quarantäne nicht verzichten hätten können. Welches Produkt oder Dienstleistung Sie auch immer genannt haben, es besteht die gute Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aktien des Unternehmens oder der Unternehmen dahinter während der ersten Jahreshälfte 2020 ebenfalls gut entwickelt haben. Dies umfasst Desinfektionsprodukte, Entertainment-Dienstleistungen, den Online-Einzelhandel und - weil Restaurants geschlossen waren - Lebensmittelgeschäfte.Das sind, was die Analysten als "Coronavirus-Aktien" bezeichnen. Und sie verhalfen dem Markt zu seinem besten Quartal seit mehr als 20 Jahren. Der S&P 500 beendete das Juni-Quartal mit einer Zunahme von fast 20%, der stärkste Anstieg seit 1998.Es gibt einen weiteren Grund, warum ich mit Carrier begann. Wie viele andere essentielle Annehmlichkeiten, die Menschen auf der ganzen Welt regulär genießen, ist die Klimaanlage - die von der National Academy of Sciences (NAS) als zehntgrößte Ingenieursleistung des 20. Jahrhundert bezeichnet wurde - eine amerikanische Erfindung. Bis vor kurzem besaßen die USA die größte Zahl an internationalen Patenten. China wurde 2019 zum ersten Mal seit Einführung des Systems vor mehr als 40 Jahren zur größten Antragsquelle. Doch wie Bloomberg 2018 berichtete, sind die meisten Patente des Landes "wertlos", wobei viele chinesische Patente bis zu ihrem fünften Laufzeit-Jahr verworfen werden.Die USA sind ebenfalls das weltweit führende Land, was den Erhalt von Nobelpreisen angeht. Seit letztem Jahr besitzen die USA erstaunliche 385 Nobelpreise, oder nahezu das Dreifache des zweitplatzierten Landes, das Vereinigte Königreich. Oder wie Mark Perry vom American Enterprise Institute erkannte: "Amerikanische Preisträger haben mehr Nobelpreise (385) als die 372 Preise erhalten, die Preisträger der folgenden fünf Länder zusammen bekommen haben (UK, Deutschland, Frankreich, Schweden und Japan)."