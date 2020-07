Endeavour Mining Corp.: Abbau auf Kari Pump hat begonnen!

Endeavour Mining gestern mit einer guten Nachricht: Link Die Regierung in Burkina Faso hat dem Unternehmen die Abbaulizenz auf der Hounde Mine verlängert und inkludiert wurden die hochgradigen Lagerstätten im Kari-Gebiet. Endeavour hat umgehend auf dem KARI PUMP Gebiet mit dem Abbau begonnen, auf dem man noch im 2. Quartal über 60.000 (!) Bohrmeter zur Kontrolle der Gehalte niedergebracht hat.Das Management geht aufgrund dieses zügigen Produktionsstarts nun davon aus, dass man auf dem Hounde Gesamtgebiet die herausgegebene Prognose von 230.000 - 250.000 Unzen Gold im laufenden Jahr wohl eher am oberen Ende erreichen wird!Alles, was das Management von Endeavour in den vergangenen Jahren seit unserem Kauf angepackt hat, hat auch funktioniert. Eine schon fast beängstigte Erfolgsquote für ein Unternehmen, das in mehreren afrikanischen Ländern gleichzeitig operiert.So ist es kein Wunder, dass der Großaktionär La Mancha nochmals für 100 Millionen USD Aktien gekauft hat.Einen besseren Produzenten in Afrika, wie Endeavour Mining. findet man nur schwer.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.