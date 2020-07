USA: Goldimporte und -exporte im Mai

Wie die auf USATradeNumbers.com veröffentlichten Zahlen belegen, sind die US-Goldexporte in den ersten fünf Monaten des Jahres um 6,45% angestiegen und erreichten einen Wert von 7,08 Mrd. $. Im Vorjahreszeitraum hatten sie sich auf einen Wert von 6,65 Mrd. belaufen. Die Exporte für den Monat Mai 2020 werden mit 1,42 Mrd. $ angegeben.Die fünf wichtigsten Handelspartner waren von Januar bis einschließlich Mai Großbritannien (4,16 Mrd. $), die Schweiz (1,59 Mrd. $), Kanada (588,87 Mio. $), Indien (201,46 Mio. $) und Italien (160,31 Mio. $).Indes stiegen die US-Goldimporte in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres um ganze 644% an. Die Goldimporte von Januar bis Mai beliefen sich auf einen Wert von 19,96 Mrd. $ gegenüber 2,68 Mrd. $ im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die Importe beliefen sich alleine im Monat Mai 2020 auf 8,77 Mrd. $.Der wichtigste Bezugspartner der USA war im bisherigen Jahresverlauf die Schweiz. Die Importe aus diesem Land beliefen sich auf 8,77 Mrd. $. Auf dem zweiten Platz lag Singapur (2,19 Mrd. $), gefolgt von Australien (2,16 Mrd. $) auf dem dritten Platz. Anderen wichtige Importquellen waren Kanada (1,72 Mrd. $) und Hongkong (1,37 Mrd. $).© Redaktion GoldSeiten.de