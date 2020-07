Edelmetallexperten im Webinar: Egon von Greyerz und Grant Williams

Haben die Zentralbanken, allen voran die Fed, einen Plan B? Schulden lassen sich nicht durch noch mehr Schulden lösen, darin stimmen Egon von Greyerz und Grant Williams überein. Auch die Funktion von Gold, als Vermögensschutz und ultimatives Währungs-Asset in Zeiten von Überschuldung, Blasenmärkten und aufgeblähten Zentralbankenbilanzen, stellen beide nicht in Frage.Die Frage ist eher, WANN sich der drohende Zusammenbruch einstellt und wie Zentralbanken und Staaten bis dahin reagieren. Hier bietet die Diskussion beider Edelmetallexperten interessante und divergierende Einsichten. Das Webinar mit deutschem Untertitel thematisiert zudem die irrationalen Bewegungen am Aktienmarkt, Zinsniveaus, einen möglichen "Schuldenerlass", die Zeitbombe Derivatemarkt und, neben Gold natürlich, die Edelmetallaktien.© Redaktion GoldSeiten.de