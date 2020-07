Bloomberg Intelligence: Es gibt wenig, was die Aufwärtskurve von Gold stoppen könnte

Wie die Analysten von Bloomberg Intelligence in ihrem jüngsten Rohstoffausblick schreiben, nähert sich Gold unaufhaltsam seinem Allzeithoch in US-Dollar. Dies berichtet Kitco News . Die langsame wirtschaftliche Erholung sollte Druck auf die Rohstoffe ausüben, mit Ausnahme von Gold, das sein Rekordhoch von 1.900 USD pro Unze erreichen wird, heißt es seitens der Investment-Research-Abteilung."Es ist klar zu erwarten, dass Gold in einem Umfeld beispielloser Lockerung der Zentralbanken die meisten Vermögenswerte übertrifft, und wir gehen davon aus, dass das Edelmetall in den meisten Szenarien die Oberhand behält. Es gibt wenig, was die Aufwärtskurve für Gold und die Abwärtskurve für Kupfer stoppen könnte, die sich schon lange bevor das Coronavirus auftrat abzeichneten", erklärt Mike McGlone, Senior Commodity Strategist.Wichtig sei für das gelbe Metall der lange Verbleib über der Marke von 1.700 USD. "Jeder Tag, an dem es über diesem Niveau bleibt, bildet eine festere Basis für das Metall, um den nächsten Schritt in seiner "Treppenstufen-Rallye" zu machen."Weiterhin werde eine V-förmige Erholung immer unwahrscheinlicher, was ebenfalls Gold zu Gute komme, so McGlone. "Das Coronavirus schafft nahezu perfekte Bedingungen für eine Deflation der Rohstoffpreise, Lockerungen der Zentralbanken und steigende Goldpreise [...] Gold ist ein Hauptnutznießer. […] Durch die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und eine unwahrscheinliche Erholung der globalen Wirtschaft in V-Form belassen wir unsere Preisaussichten für breite Rohstoffe negativ und für Gold positiv."© Redaktion GoldSeiten.de