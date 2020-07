Der Big Short 2.0: Risiko für Endnutzer (Teil 2)

In unserem zweiten Teil der Analyse beginnen wir mit unserem adaptiven, dynamischen Lernprognosemodellsystem und unserem Glauben, dass der US-amerikanische Aktienmarkt weit über angemessene Erwartungsniveaus gestiegen ist. Das adaptive, dynamische Lernmodellsystem (ADL) versucht den Preis und technische Indikatoren zu identifizieren und versucht diese einzigartigen Preis-Setups zu kartographieren. Dann versucht es von den vergangenen Indikatoren zu lernen und das gelernte Preisverhalten auf zukünftige Preisindikatoren anzuwenden. So lernt es aus der Vergangenheit und bringt dieses Wissen in die Zukunft ein.Wir veröffentlichten einst einen Artikel, in dem das ADL-Prognosemodellsystem erwähnt wurde und dass die US-Aktienmärkte zu diesem Zeitpunkt um 12% bis 15% basierend auf dieser Analyse überbewertet waren. Unser Rechercheteam glaubt noch immer, dass der ES (S&P 500) wahrscheinlich auf Niveaus nahe 2.500 Dollar fallen wird, bevor er unter diesem Niveau Unterstützung findet. Diese ADL-Preisniveaus deuten stark an, dass sich die echten Bewertungsniveaus des ES nahe 2.500 Dollar befinden - und nicht nahe der überbewerteten Niveaus bei 3.000 Dollar.Zusätzlich deutet ein Update des NQ ADL-Wochencharts an, dass der NQ auf Niveaus gestiegen ist, die extrem überbewertet erscheinen. Die aktuellen ADL-Prognoseniveaus deuten an, dass sich die Bewertungsniveaus des NQ ADL nahe 6.600 Dollar befinden sollten - nicht nahe 10.325 Dollar, wie es gerade der Fall ist. Das deutet auf eine massive Preisabweichung von -36% zwischen dem überbewerteten Rally-Niveau des NQ und dem erwarteten ADL-Preisniveau basierend auf unserem fortschrittlichen Prognosemodellsystem hin.Nun, da wir versucht haben, eines der Kernelemente unserer Rechercheschätzungen vorzustellen, werfen wir einen genaueren Blick auf die Daten, die erfahrenen technischen Tradern wahrscheinlich eine sehr reale Möglichkeit bieten werden.Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, finden einige katastrophale Wirtschaftsereignisse auf der Welt statt. Dies umfasst die Fähigkeit von Verbrauchern und Unternehmen, Umsatz gegenüber anhaltenden Festkosten zu machen. In vorherigen Artikeln haben wir angedeutet, dass ein einzigartiges Ereignis in lokalisierten Wirtschaften keine sonderlich große Sorge wäre, da die weltweiten Zentralbanken den Markt gut genug unterstützen können, um es der Wirtschaftsaktivität zu erlauben, auf relativ normalen Niveaus weiterzugehen.