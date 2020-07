Rick Rule: Aktienrallye wird in Tränen enden

Rick Rule, Präsident und CEO von Sprott U.S., sprach mit David Lin von Kitco News kürzlich über seine aktuelle Einschätzung der Märkte. Der Investmentexperte erklärt in dem Interview, dass die Aktienmärkte momentan die schwachen Fundamentaldaten einfach ignorieren. Doch eine Rallye, die nicht auf einem gesunden makroökonomischen Wachstum basiere, sei nicht nachhaltig."Bullenmärkte, die nicht auf Wachstum und Werten basieren, enden in Tränen. Ich behaupte übrigens nicht, dass die Aktienkurse in zehn Jahren nicht höher oder sogar wesentlich höher sein werden. Was mich beschäftigt, sind die nächsten drei Jahre und es fällt mir schwer, ein Umfeld zu erkennen, das ein reales Wirtschaftswachstum fördern würde", so Rule.Der Grund für die steigenden Märkte seien momentan eben kein wirkliches Wachstum der Wirtschaft, sondern die Liquiditätsspritzen der Federal Reserve. "Das heißt nicht, dass es nicht weitergehen kann, aber ich denke, jeder, der die aktuellen Umstände betrachtet und durch die Aktienkurse und Schuldenpreise motiviert wird, sollte sich einmal das Konstrukt und das Fundament des Bullenmarktes ansehen."Laut Rule sollten Anleger bei einem Kauf von Aktien auf ein starkes Management und "gute Leute" sowie gute Aussichten, den Sturm zu überstehen, achten, anstatt einfach kurzlebige Käufe zu tätigen.© Redaktion GoldSeiten.de