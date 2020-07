Gold Future u ber 1.800 USD

Der August-Future notiert aktuell über 1.800 USD:So richtig dynamisch kommt mir die Bewegung noch nicht vor, doch ich kann mich auch täuschen. Die GDX-GLD-Ratio (Stärke oder Schwäche der Goldminen zum Goldpreis) steigt langsam an, notiert aber noch unter dem Hoch vom Mai dieses Jahres:Beachtenswert im "Big-Picture" bleibt, dass die GDX-GLD-Ratio trotz der jüngsten Anstiege gerade einmal dort notiert, wo sie im Crash-Tief der Finanzkrise 2008 stand. Im Grunde sind die Goldaktien noch immer deutlich zu günstig, gemessen an früher geltenden Bewertungsniveaus:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.