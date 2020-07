First Mexican Gold Corp. kauft Fernet-Liegenschaft und ändert Namen zu QcX Gold Corp.

First Mexican Gold Corp. gab in dieser Woche den Erwerb der Fernet-Liegenschaft im Nordwesten Quebecs bekannt. Das Projekt umfasst ein Gebiet von 4.480 Hektar und grenzt an das Fenelon-Projekt von Wallbridge Mining.Gemäß Vereinbarung wird das Unternehmen eine 100%-ige Beteiligung am Fernet-Projekt erwerben, indem:(i) das Unternehmen dem Verkäufer über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum der Akquisition einen Betrag von 82.000 USD zahlt;(ii) dem Verkäufer insgesamt 500.000 Stammaktien des Kapitals der Gesellschaft ausgibt, auszugeben in mehreren Tranchen; und(iii) dem Verkäufer eine Netto-Schmelzroyalty von 3% gewährt (vorbehaltlich des Rechts und der Option des Unternehmens, 1% zu einem Preis von 1.000.000 USD zurückzuerwerben).Weiterhin meldete First Mexican eine Namensänderung zu " QcX Gold Corp. ". Die Stammaktien des Unternehmens werden ab dieser Woche entsprechend unter dem neuen Namen und unter dem Tickersymbol "QCX" an der TSXV gehandelt. Zeitgleich ändert sich die CUSIP-Nummer des Unternehmens zu 74738M105 und die ISIN-Nummer zu CA74738M1059.© Redaktion MinenPortal.de