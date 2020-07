Well Fargo: Gold kann bis Ende 2021 um weitere 500 $ steigen

Wie Kitco berichtet, sind die Analysten von Wells Fargo auch bei einem Goldpreis von 1.800 USD noch optimistisch, was die weitere Preisentwicklung des gelben Metalls angeht. "Auch noch auf diesem Niveau mögen wir Gold." So heißt es in der jüngsten Veröffentlichung."Im Mai 2019 durchbrach Gold endlich und endgültig das Widerstandsniveau von 1.300 USD pro Unze – nach sechsjährigem Versuchen. In diesem Jahr hat Gold die nächsten großen Widerstandsniveaus vergleichsweise schnell erreicht", schreibt Austin Pickle. "Angesichts unseres Jahresendziels von 1.800 bis 1.900 US-Dollar wurden wir gefragt, ob wir Gold auch auf diesen Niveaus noch mögen. Die kurze Antwort ist ein deutliches 'Ja'."Demnach rechen die Analysten mit weiterem deutlichen Aufwärtspotenzial für Gold. So erklärt Pickle: "Gold hat viele Faktoren, die zu seinen Gunsten wirken, und wir glauben, dass Gold auf dem Weg zu neuen Höchstständen ist." Bis Ende des nächsten Jahres könne der Preis auf 2.200-2.300 USD steigen. Das wäre ein Plus von bis zu 500 USD.Allerdings werde Gold nicht geradlinig ansteigen. Es könne kurzfristig durchaus zu zwischenzeitlichen Konsolidierungen kommen. Zudem könnte es etwas dauern, bis das Edelmetall es schaffe, über 1.900 USD zu steigen. "Beträchtliche Positionierungen und starke Marktstimmungen sind häufig an Meilensteinpreise gekoppelt. Es kann einige Zeit dauern, diese Positionen zu beseitigen und die Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass die Bedingungen für noch höhere Preise existieren."© Redaktion GoldSeiten.de