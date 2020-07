London Capital Group: 10-15% Gold in das Portfolio!

Neils Christensen von Kitco News befragte jüngst Jasper Lawler, Leiter des Bereichs Research bei der London Capital Group zu dessen aktueller Einschätzung zur Goldpreisentwicklung.Der Analyst glaubt den eigenen Angaben zufolge, dass Gold langsam weiter steigen und zunächst 1.850 USD erreichen wird. Vorher rechnet er nicht mit bedeutenden Gewinnmitnahmen: "Es gibt keinen großen Katalysator für einen Verkauf von Gold", erklärt er. "Es wird aus den zugrundeliegenden Gründen noch immer zur Absicherung hinsichtlich Inflation und politische Unsicherheit benötigt." Lawler geht davon aus, dass der Goldmarkt deutliche Abverkäufe auf bis unter 1.700 USD verzeichnen müsste, damit Investoren beginnen würden, an dem aktuellen Aufwärtstrend zu zweifeln.Neben dem Besitz von Edelmetallen hält der Experte auch Investments in Bergbauunternehmen für sinnvoll.Wie viel Prozent Gold in einem Portfolio ausmachen sollte sei individuell verschieden. Aktuell halte er aber mindestens 10% für sinnvoll. Er selbst tendiere Richtung 15%: "In diesem Umfeld habe ich auf 15% aufgestockt. Nicht für immer, aber ich denke, Gold wird noch weiter steigen, trotz einer möglichen Korrektur hier und da."Als einzigen Gegenwind für Gold sieht Lawler aktuell den US-Dollar. Obwohl dieser in den letzten Monaten an Dynamik verloren habe, bleibe er weiterhin ein widerstandsfähiges Asset.© Redaktion GoldSeiten.de