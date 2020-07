Chinas Goldreserven im Mai 2020

Das chinesische Devisenamt SAFE veröffentlichte in dieser Woche die offiziellen Angaben zum Stand der Gold- und Devisenreserven der Volksrepublik China per Ende Mai 2020. Demnach blieben die Goldbestände des Landes, wenig überraschend, im fünften Monat des Jahres offiziell erneut unverändert.Wie aus den Daten hervorgeht, betrugen die Goldbestände Chinas zuletzt wie schon in den sechs Vormonaten 62,64 Millionen Unzen. Die letzte Veränderung der Reserven hatte im September vergangenen Jahres stattgefunden, als sie von 62,45 Millionen Unzen auf den aktuellen Stand stiegen. Der Wert der Goldreserven wird aktuell mit 108,3 Milliarden US-Dollar angegeben.Der Stand der Devisenreserven belief sich auf 3,102 Billionen US-Dollar und erhöhte sich damit im Vergleich zu den 3,091 Billionen US-Dollar im April.© Redaktion GoldSeiten.de