Palladium im Konsolidierungsmodus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das seit Ende 2018 wahrlich hochschießende Industrie- und Edelmetall Palladium wurde zuletzt mit erwarteter schwächerer Tendenz im Mai am 14.05. bewertet. Die Ziele dieser damaligen Abwärtswelle wurden bei 2.000 und 1.600 USD definiert. Dort sollte sich Palladium schließlich fangen und so geschehen erleben wir derzeit eine Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks rund um 1.925 USD. Das Hoch und Tief des Vormonats sollten nun im Auge behalten werden. Denn setzt sich Palladium über 2.038 USD ab, könnte es recht schnell in Richtung 2.115 USD und darüber bis 2.325 USD aufwärts gehen.Andererseits wäre ein Rückgang unter 1.819 USD durchaus als Startschuss einer weiteren Schwäche bis 1.810 USD und darunter bis zum Unterstützungslevel bei 1.615 USD anzusehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.