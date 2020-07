Beginn von geophysikalischer Untersuchung von Eclipse Gold Mining bei Goldprojekt Hercules

- Jüngste Bohrungen des Unternehmens ergaben potenziell wirtschaftliche Goldwerte, einschließlich 89,92 m mit 0,65 g/t Au und 12,51 g/t Ag- Goldmineralisierung scheint mit Erzgängen und einer intensiven Verkieselung des Muttergesteins bei Hercules in Zusammenhang zu stehen- Verkieselungszonen sollten äußerst widerstandsfähig und daher mithilfe geophysikalischer Untersuchungen der induzierten Polarisation (IP) kartierbar sein- Eine IP-Untersuchung bei den Hercules-Hauptzielen wurde im 2. Quartal 2020 durchgeführt. Endgültige Ergebnisse werden Mitte Juli erwartetVancouver, 9. Juli 2020 - Eclipse Gold Mining Corp. (Eclipse oder das Unternehmen) (TSX-V: EGLD, USOTC: EGLPF) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Goldprojekt Hercules in Lyon County (Nevada) eine Untersuchung der induzierten Polarisation (IP) durchgeführt hat. Die Untersuchung wurde von Zonge International Inc. aus Reno (Nevada) durchgeführt und umfasste etwa 2,8 Quadratkilometer des Goldprojekts Hercules. Die Datenverarbeitung ist zurzeit im Gange und wir erwarten die endgültigen Ergebnisse bis Mitte Juli.Im Rahmen jüngster Bohrungen wurden mehrere Ziele mit offenem Ende identifiziert, einschließlich des Ziels Hercules, wo das Bohrloch H20010 89,92 Meter mit 0,65 Gramm Gold und 12,51 Gramm Silber pro Tonne ergab, und des südlichen Endes des Ziels Cliffs, wo das Bohrloch H20009 74,68 Meter mit 0,54 Gramm Gold und 4,78 Gramm Silber pro Tonne ergab (für weitere Informationen siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Juni 2020).Unsere jüngsten Bohrungen weisen darauf hin, dass die Mineralisierung beim Goldprojekt Hercules sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe für eine Erweiterung offen ist, sagte Michael G. Allen, President und CEO von Eclipse Gold. Es ist davon auszugehen, dass es uns die IP-Untersuchung ermöglichen wird, widerstandsfähige Zonen in Zusammenhang mit Gebieten mit bekannter Mineralisierung sowie in unerprobten Gebieten zu kartieren. Diese Technik sollte auch die Abgrenzung potenzieller Zuleitungsstrukturen und Zonen mit disseminierter Mineralisierung ermöglichen.Das Unternehmen prüft zurzeit den Beginn einer geophysikalischen Untersuchung im gesamten Konzessionsgebiet, um den Umfang des Mineralisierungssystems beim Goldprojekt Hercules korrekt zu ermitteln. Die geophysikalischen Daten werden in das geologische Modell des Unternehmens integriert und verwendet, um die nächste Bohrphase anzupeilen, die voraussichtlich im Spätsommer beginnen wird.Eclipse Gold Mining ist mit der Exploration des Goldprojekts Hercules mit distriktweiter Bedeutung im Walker Lane Trend in Nevada befasst. Das Konzessionsgebiet Hercules befindet sich nur eine Autostunde von Reno entfernt und scheint alle Eigenschaften eines großen epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidierung aufzuweisen. Im Zuge historischer Bohrungen und der Probenahmen des Unternehmens wurde das Vorkommen eines großflächigen epithermalen Gold-Silber-Systems bestätigt. Das Unternehmen verfügt über ein Team, das zusammen in starken und schwachen Märkten mehr als 2 Milliarden Dollar aufgebracht hat und eine Erfolgsbilanz von mindestens neun erfolgreichen Übernahmen/Exits vorweisen kann.Dr. Warwick Board, P.Geo., Vice President of Exploration von Eclipse Gold Mining Corp. und eine qualifizierte Person (Qualified Person, die QP) gemäß der Definition von Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSMichael G. AllenPresident, CEO und DirectorDylan Berg, VP Investor RelationsUnternehmenswebsite: www.eclipsegoldmining.comGebührenfreie Rufnummer: +1 (844) 427-6453Direkt: +1 (778) 945-3949E-Mail: info@eclipsegoldmining.comTSXV: EGLD | OTC:EGLPF | ISIN: CA27888R1001 | WKN: A2PYV4Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Aussagen: Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Aussagen bezüglich der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV sind mit allen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen wurden nach dem besten Urteilsvermögen des Managements auf Grundlage der aktuell verfügbaren Informationen erstellt. Die Faktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen bewirken können, beinhalten behördliche Maßnahmen und die allgemeine Geschäftslage. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 6. Februar 2020 und im endgültigen Prospekt vom 29. Juni 2020 dargelegt sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!