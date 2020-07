Lawrie Williams: Zieht die Goldnachfrage in China wieder an?

Die chinesische Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) hat im Juni 85,71 Tonnen an physischem Gold ausgeliefert, dies berichtet der Marktbeobachter Lawrence Williams in seinem aktuellen Marktkommentar auf SharpsPixley Im Vergleich zu Mai (69,18 Tonnen) ergab sich damit ein Anstieg um knapp 24%, verglichen mit Juni 2019 (107,45 Tonnen) handelt es sich dagegen um einen Rückgang von 20%.In der ersten Jahreshälfte sind die Abhebungen von der SGE im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie eingebrochen und erreichten nur 472,81 Tonnen. In den Vorjahreszeiträumen waren es noch 1.038,42 Tonnen (H1 2018) und 925,79 Tonnen (H1 2019).Sollte die Nachfrage im weiteren Jahresverlauf schwach ausfallen, könnten die Abhebungen im Gesamtjahr laut Williams erstmals seit 10 Jahren unter 1.000 Tonnen liegen. Allerdings gehe man bei SharpsPixley davon aus, dass die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte wieder etwas anziehen wird, sofern es im Reich der Mitte keine zweite Viruswelle gebe, was die Analysten aber für unwahrscheinlich halten.Darüber ob die Goldtransaktionen an der Shanghaier Börse wirklich der tatsächlichen chinesischen Nachfrage nach dem Edelmetall entsprechen, herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Williams sieht in den Abhebungen von der SGE jedoch in jedem Fall einen guten Indikator für die Gesamtnachfrage Chinas.© Redaktion GoldSeiten.de