CRU Group: Gold sollte bei Investoren ganz oben stehen

Paul Robinson, Managing Director der CRU Group, sprach mit Neils Christensen von Kitco News jüngst über seine Prognose zur weiteren Goldpreisentwicklung.Das gelbe Metall konnte zuletzt sein höchsten Niveau seit 2011 verzeichnen - und laut dem Experten wird die Stimmung so schnell nicht umschlagen. Er ist davon überzeugt, dass Goldinvestments bei Anlegern nach wie vor an erster Stelle stehen sollten. Aktuell herrsche große Unsicherheit darüber, wohin sich die Weltwirtschaft in den nächsten 12 Monaten entwickeln werde.Laut Robinson hat sich an den Faktoren, die Gold auf die aktuellen Niveaus steigen haben lassen, nichts geändert: Die beispiellose Geldpolitik, weltweite wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen sollten die Preise auch im weiteren Jahresverlauf stützen.Zwischenzeitliche Rücksetzer schließt er jedoch nicht aus.© Redaktion GoldSeiten.de