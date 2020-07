Gold und Silber - Geschütze wurden abgefeuert!

Gleich vorab, wir haben heute Vormittag im Gold als auch im Silber Positionen im Markt hinterlegt. Dazu wurden Kurznachrichten mit allen Daten zum Einstieg verschickt. Wir werden die Stopps schnell und aggressiv nachziehen, da wir hier mit enger Range Handeln.Gold hat im gestrigen Handel deutlich auf den Widerstand bei 1824 $ reagiert. Allerdings findet dieser Abverkauf heute keine Fortsetzung. Wir gehen davon aus, dass, wenn Gold hier noch höhere Kurse sehen will, dies nun jetzt der Punkt ist, dies noch zu realisieren. Sonst dürfte der Markt unter dem gestrigen Tief auf dem Weg zu Kursen unter 1766 $ unterwegs sein. Entsprechend haben wir heute den aggressiven Trade gewählt.Wir werden hier nicht lange fackeln, bis wir den Stopp auf Einstand ziehen. Der Markt befindet sich hier weiter auf gefährlichem Terrain. Und den bereits massiv überkauften Zustand werden wir nicht ewig weiter schleppen können. Aufgrund der zeitlichen Komponenten wird es für den GLD wohl keinen Einstieg mehr geben.Kommen wir zum Silber. Dergestrige Handel hat die Bullen deutlich vom Widerstand bei 19.43 $ zurückgeworfen. Wir haben nun mit der erfolgten Abwärtsbewegung die 18.85 $ geschnitten. Damit stellt sich die Lage so dar, wenn Silber hier noch weiter hoch will und den Bereich von 20.66 $ anläuft, so muss dies nun ausgehend vom gestrigen Tief geschehen. Sonst sehen wir den Auftakt der Abwärtsbewegung als erfolgt an.Entsprechend haben wir aufgrund des engen Stopps die Chance ergriffen, hier noch einen Trade einzustreuen. Wir werden den Stopp im weiteren Verlauf aggressiv nachziehen müssen. Denn klar ist, hier kann auch jederzeit der Stecker gezogen werden.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de