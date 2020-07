Doug Casey: COVID-19-Panik ist Gehirnwäsche

Investor Doug Casey sprach jüngst mit Kenneth Ameduri von 'Crush the Street' über seine aktuelle Einschätzung zur weltweiten Krisensituation.Casey ist davon überzeugt, dass die COVID-19-Pandemie nur ein Vorwand für eine umfassendere Kontrolle der Bevölkerung sei und ein großer Schritt in Richtung Zerstörung der Weltwirtschaft. Die Todeszahlen würden viel zu hoch angesetzt und absichtlich Hysterie geschürt. "Die Hysterie ist das Problem, nicht die Grippe selbst," erklärt er. Er geht sogar so weit, die Hysterie mit der während der Hexenprozesse Ende des 17. Jahrhunderts zu vergleichen.Laut Casey könnte die ganze Situation eventuell nur erzeugt worden sein, um mehr Macht über die Menschen zu erlangen. Denn auf diese Weise könne die Regierung entscheiden, was mit oder ohne eine Impfung gemacht werden dürfe. Somit könnte die "Tyrannei" noch zunehmen, wenn eine Impfung zugelassen wurde.Der Aktienmarkt sei aktuell extrem aufgebläht. Casey rechnet nach eigener Aussage in den kommenden Jahren mit wirtschaftlichem und finanziellem Chaos. Eine gute Möglichkeit sich zu schützen, sei der Besitz von physischem Gold.© Redaktion GoldSeiten.de