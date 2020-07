NewDeFlaX - Erneute Deflationsbestätigung-Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend

Der US-Core PPI (Kern-Produktionskostenpreisindex) kam soeben mit minus 0,3% versus plus 0,1% Erwartung herein. Wieder eine offizielle Bestätigung der Deflation. Eigentlich müßte man ja keine Zahlen wälzen,ÖlPlatinSilberinsbesondere wenn gemeinsam wie im vorliegenden Falle, zeigen uns genau, wo wir stehen, nämlich am möglichen Ende einer beißenden Deflationsperiode von mindestens 9 Jahren.Alternativ stehen wir vor neuen Deflationswellen, nämlich dann, wenn die hygenebedingt nun UNZUREICHEND gesetzten Geldersatzmaßnahmen der Zentralbanken von Geldmengentheorieunkundigen weiter als potentiell inflationär bezeichnet würden und ggf. sogar deshalb auf politischen Druck reduziert.Dabei sprechen objektive Zahlen wie die heftige Produktionskostendeflation eindeutig für den Bedarf der weiteren Steigerung des Geldmengenersatzes.Die KERN-Assets der KERNREGION halten sich weiter ganz gut,Gold