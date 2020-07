Gold profitiert von steigenden Infektionsfällen

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien leicht und hielt sich über 1.800 Dollar je Unze, als sich die Pandemie zeitgleich auf der Welt verschlechterte, berichtet Investing.com . Am 12. Juli fand ein Rekordanstieg der Infektionsfälle statt, wobei die Weltgesundheitsorganisation 230.370 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden angab.Es gibt mehr als 12,9 Millionen Fälle weltweit, so die John Hopkins University. Florida verzeichnete an einem einzigen Tag zudem mehr als 15.000 neue Fälle. Politische Unsicherheit in Form von brodelnden Spannungen zwischen USA und China senkten den Risikoappetit der Investoren ebenfalls und führten zu weiterer Zugkraft für das gelbe Edelmetall.Der US-amerikanische Präsident Donald Trump gab am Freitag bekannt, dass es in naher Zukunft keine Phase 2 der Handelsvereinbarung mit China geben wird. Investoren werden auf Chinas Reaktion auf Trumps Statement gespannt sein.© Redaktion GoldSeiten.de