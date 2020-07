Gold - Allzeithoch im Visier

Nach dem Bruch einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie und dem anschließenden Anstieg über die damalige Hürde bei 1.747 USD gab es für die Bullen bei Gold Mitte Juni kein Halten mehr und sie trieben das Edelmetall in einer steilen Kaufwelle über den zentralen Widerstand bei 1.760 USD. In der Spitze erreichte der Wert bereits 1.817 USD und setzte seither an die nächsthöhere Hürde bei 1.800 USD zurück.Theoretisch könnte Gold jetzt bis 1.780 USD korrigieren, ohne die Rally auch nur im entferntesten zu gefährden. Allerdings dürften die starken Bullen bereits zuvor eingreifen und den Wert über 1.817 USD bis 1.850 und 1.865 USD anschieben. Darüber wäre das Allzeithoch bei 1.920 USD das nächste mittelfristige Ziel.Sollte der Goldpreis dagegen doch unter 1.780 USD fallen, dürfte bei 1.760 USD die nächste Kaufwelle starten. Darunter wäre der Aufwärtstrend aber gebrochen und ein Abverkauf bis 1.670 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG