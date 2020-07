David Coombs: Goldkäufer können noch immer Gewinn machen

Es gibt noch immer Profit, den man durch Investieren in Gold machen kann, so David Coombs, Kopf des Investmentunternehmens Rathbones. Auch wenn die Zinsen derzeit nicht vorankommen, würde er bei diesem Niveau ein Goldkäufer bleiben, so berichtet This is Money Sein Vertrauen in Gold wird dadurch widergespiegelt, dass der größte Anteil des strategischen Wachstumsportfolios, das er für Rathbones verwaltet, ein Investment in einem Fonds ist, dem iShares Physical Gold, der den Goldpreis nachverfolgt.Seine bullischen Ansichten werden auch von Ian Williams vertreten, dem Manager des Charteris Treasury Gold & Precious Metals Fund. Er glaubt, dass der Goldpreis bis Ende des Jahres umgerechnet etwa 2.200 Dollar je Unze erreichen könnte. Er meint, dass der Preis durch starke saisonale Nachfrage und anhaltende Unsicherheit über die Aussichten für die Weltwirtschaft angetrieben werden wird.© Redaktion GoldSeiten.de