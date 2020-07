Commerzbank: Erwarten Sie keine anhaltende Korrektur des Goldpreises

Nach einem kürzlich Rückgang unter 1.800 Dollar am letzten Donnerstag, erholte sich der Goldmarkt recht schnell, berichtet Kitco News . In einem Bericht vom letzten Freitag erklärten Rohstoffanalysten von der Commerzbank, dass man kurzfristig keine deutliche Korrektur in Gold erwarten würde."Wir sehen den Rückgang der Gold- und Silberpreise als eine gesunde Korrektur, die auf deren vorherigen scharfen Anstieg folgte", so meinten sie. "Wir erwarten keine anhaltende Korrektur, da die allgemeine Situation offensichtlich vorteilhaft für Gold und Silber ist." Die deutsche Bank bleibt weiterhin bullisch gegenüber Gold, während die Pandemie weiterhin durch die Weltwirtschaft fegt.Die Commerzbank erwarte aufgrund der Unsicherheit, dass die US-Regierung und die Federal Reserve deutliche Stimulipakete beibehalten werden. "Die US-amerikanischen Demokraten rufen bereits zu einem zusätzlichen Corona-Rettungspaket auf. Es bleibt abzuwarten, ob die Republikaner derartige Hilfe vor den Wahlen im November blocken werden", so die Analysten."Die Defizite des US-Haushalts, die massiv zugenommen haben, werden wahrscheinlich noch weiter wachsen. Die US-amerikanische Federal Reserve wird also wahrscheinlich weiterhin gefragt sein, wenn es darum geht, die Krise anzugehen."© Redaktion GoldSeiten.de