Weltgoldpreis erreicht neues Altzeithoch

Die Null- und Negativzinspolitik der großen Zentralbanken der Welt verringert die Opportunitätskosten der Goldhaltung, beflügelt die Goldnachfrage, und das hat sich in einen steigenden Goldpreis übersetzt.



Die Zentralbanken haben - als Antwort auf die politisch verursachte Lockdown-Krise - eine verschärfte Geldmengenvermehrung eingeleitet. Das wird - insbesondere bei anhaltender Null- und Negativzinspolitik - die Kaufkraft des Geldes in Form von Bargeld und Bankguthaben herabsetzen. Gold empfiehlt sich zusehends als eines der wenigen verbliebenen liquiden und verlässlichen Wertaufbewahrungsmittel.



Die Irreführung des volkswirtschaftlichen Geschehens durch die zusehends inflationärere Geldpolitik der Zentralbanken lässt die Risiken für erneute Turbulenzen auf den Finanzmärkten anwachsen - und lässt Anleger Ausschau nach einer Portfolio-Versicherung halten. Das Halten von Gold ist eine Möglichkeit, die akuten Risiko-Dimensionen abzusichern.

Unsere Kalkulation des “Weltgoldpreises” zeigt, dass der Preis des Goldes (in allen wichtigen Währungen gerechnet, exklusive des US-Dollar) in der letzten Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat (siehe nachstehende Grahik).Die Triebkräfte für den steigenden Goldpreis liegen auf der Hand:Wir vermuten, dass die nächste größere Bewegung des Goldpreises nunmehr ins Haus steht: der Anlauf, den bisherigen Höchstpreis des Goldes (vom September 2011) von gut 1.900 USD/oz zu knacken. Dieser Versuch sollte das Marktgeschehen in den nächsten Wochen/Monaten beherrschen.© Prof. Dr. Thorsten PolleitChefvolkswirt der Degussa Goldhandel GmbH