Kodiak Copper beginnt mit Bohrungen auf Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD

Vancouver, 13. Juli 2020 - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK) gibt den Beginn des vollständig finanzierten Phase-II-Bohrprogramms auf ihrem unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia bekannt. Das Programm wird Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.000 m umfassen, die darauf ausgelegt sind, die jüngste Entdeckung der Gate Zone weiterzuverfolgen, und ein ähnliches, vorrangiges Ziel in der Dillard Zone zu bohren. Kodiak hat ausserdem das Projekt durch Abstecken von weiteren 18,8 Quadratkilometern Mineral-Claims vergrößert. Die Liegenschaft MPD umfasst jetzt insgesamt 97,3 Quadratkilometer.Wir freuen uns sehr, wieder auf MPD zu bohren", kommentierte Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak. Unser erstes Bohrprogramm endete erfreulich mit der Entdeckung der Gate Zone. Nachfolgende geophysikalische Arbeiten zeigen nun, dass hochgradige Bohrabschnitte in Gate am Rand einer großen Widerstandsanomalie und eines interpretierten Porphyr-Zentrums liegen. Es wird sehr spannend sein, diese beträchtliche neue Anomalie mittels Bohrungen zu überprüfen und die Vererzung in Gate zu erweitern. MPD beherbergt viele andere potenzielle Bohrziele auf einer großen Fläche von 10 Quadratkilometern, die historische Kupfer- und Goldvererzungen enthält. Im Rahmen dieses Phase-II-Programms haben wir das Dillard-Gebiet als Ziel priorisiert, das sicherlich auch Testbohrungen rechtfertigt. Wie in Gate besteht das Ziel darin, die Bereiche unter den oberflächennahen historischen Bohrungen zu überprüfen, wo die neuen geophysikalischen Untersuchungen eine große Widerstands- und magnetische Anomalie identifiziert haben. Wir freuen uns darauf, den Wert von MPD weiter zu vergrößern, und wir wissen den Standort des Projekts, den einfachen Zugang und die nahe gelegene Infrastruktur zu schätzen, insbesondere in diesen ungewöhnlichen Zeiten.Das Explorationsprogramm 2020 auf MPD begann mit einer liegenschaftsweiten luftgestützten geophysikalischen ZTEMTM-Erkundung, die wichtige Daten bis zu einer Tiefe von 1000 Metern lieferte und dem Unternehmen hilft, Ziele für diese und zukünftige Bohrkampagnen zu priorisieren (siehe Kodiak-Pressemitteilungen vom 8. April 2020 und 17. Juni 2020).Die Mobilisierung des Feldpersonals und der Geräte für das Phase-II-Kernbohrprogramm 2020 auf MPD hat begonnen. Das Programm wird sich zunächst auf die Erweiterung bedeutender Bohrergebnisse aus der Gate Zone konzentrieren, wobei die im letzten Jahr erbohrten hochgradigen Vererzungen mithilfe von Step-out-Bohrungen erweitert und ihre Beziehung zu den neu identifizierten geophysikalischen Anomalien ermittelt werden (siehe Abbildung 1). Mittels der Phase-II-Bohrungen wird auch eine ähnliche Kupfer-Gold-Vererzung überprüft, die aus historischen Bohrungen im Dillard-Gebiet, 2 Kilometer südöstlich der Gate Zone, berichtet wurde. Das Phase-II-Bohrprogramm 2020 auf MPD wird Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 4000 Metern umfassen, deren Ergebnisse im dritten Quartal erwartet werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52602/2020-07-13-MPD Drill Start New Claims v6_DE (mark-up)_PRcom.001.pngAbbildung 1 - Gate Zone: Querschnitte der historischen Bohrungen, Kodiaks Bohrloch MPD 19-003 und die anhand der ZTEM-2D-Messung neu entdeckte Zone mit hohen Widerständen. Das linke Bild zeigt eine Farbkonturierung zur Darstellung des Kupfergehalts; die Farbbalken repräsentieren den Kupfergehalt in Prozent (grün) und den Goldgehalt in Gramm/Tonne (rot) im Kern. Das rechte Bild ist eine Farbkonturierung im 2D-Format; es zeigt einen Querschnitt der Zone mit hohen Widerständen, die anhand der aktuellen luftgestützten ZTEM-Messung ermittelt wurde.Als Teil der Exploration im Jahr 2020 auf MPD überprüft das Unternehmen die historischen Goldtrends bei Dillard East. In den letzten Wochen haben die Arbeitsteams prospektiert und geochemische Bodenuntersuchungen durchgeführt, um diese Anomalien vor Ort im Gelände zu bestätigen.Darüber hinaus hat Kodiak neben MPD weitere Mineraliengrundstücke Mineral-Claims, insgesamt 18,8 Quadratkilometer, abgesteckt, was die Größe der Liegenschaft MPD auf 97,3 Quadratkilometer erhöht hat.Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gemeinden, in denen wir arbeiten, hat für uns höchste Priorität. Alle Feldarbeiten folgen dem internen Gesundheits- und Sicherheitsplan des Unternehmens, der geeignete Arbeitsabläufe und Protokolle zur sozialen Distanzierung gemäß den COVID-19-Richtlinien der kanadischen Regierung und der Regierung der Provinz British Columbia BC-Provinzen enthält.Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Kodiak geht davon aus, dass die in dieser Pressemeldung enthaltenen historischen Daten aus zuverlässigen Quellen stammen, die zum damaligen Zeitpunkt dem Branchenstandard entsprachen. Allerdings hat das Unternehmen diese historischen Daten nicht von unabhängiger Seite verifizieren lassen bzw. kann für die Richtigkeit dieser Daten nicht garantieren.Nähere Informationen erhalten Sie über Herrn Knox Henderson, Investor Relations, Tel. 604-551-2360 oder khenderson@kodiakcoppercorp.com.Für das Board of Directors: Kodiak Copper Corp.Claudia TornquistPresident & CEO Kodiak ist auf sein Portfolio von Kupfer-Porphyr-Projekten in Kanada und den USA fokusiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Trapper des Unternehmens befindet sich im Norden der Region Golden Triangle in British Columbia. Alle drei Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.Das Unternehmen besitzt zudem das Diamantprojekt Kahuna im kanadischen Nunavut, das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet. Kahuna beherbergt eine hochgradige Diamantressource der abgeleiteten Kategorie, die sich in geringer Tiefe befindet, sowie zahlreiche Ziele mit Kimberlitschloten.Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Unternehmensgruppe Discovery, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.KODIAK COPPER COPR.TSX-V: KDKSuite 1020, 800 West Pender StreetVancouver, BC, V6C 2V6Tel: 604.646.8351Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten.. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite.