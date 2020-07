Euro Manganese gibt Aktien zur Begleichung von Schulden aus

Schulden (C$) Aktien/CDI John Webster (Interimsvorsitzender) 15.981 $ 199.764 Aktien Roman Shklanka 12.133 $ 151.671 Aktien Harvey McLeod 14.691 $ 183.638 Aktien David Dreisinger 14.691 $ 183.638 Aktien Daniel Rosicky 9.793 $ 122.409 Aktien Gregory P. Martyr 12.013 $ 150.157 CDI

VANCOUVER, 13. Juli 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ bzw. „EMN“) gibt bekannt, dass es 3.071.551 Stammaktien („Aktien“) und 150.157 CHESS Depositary Interests („CDI“, wobei jeder CDI eine Aktie repräsentiert) begibt, um 257.737 Kanadische Dollar (C$) Schulden bei bestimmten Gläubigern des Unternehmens (die „Schuldentilgung“) zu tilgen.Gemäß der Schuldentilgung beabsichtigt das Unternehmen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre (wie unten aufgeführt), die folgenden Aktien und CDI zu einem angenommenen Preis von 0,08 Kanadische Dollar je Aktie oder CDI auszugeben:Das Unternehmen wird 841.120 Aktien und 150.157 CDI an die folgenden nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglieder zur Begleichung der nicht bezahlten Vorstandshonorare ausgeben:Das Unternehmen wird 309.847 Aktien an Jan Votava, ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Unternehmens und Geschäftsführer von Mangan Chvaletice s.r.o., der 100%igen tschechischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, zur Begleichung ausstehender Vergütungen gemäß dem Arbeitsvertrag von Herrn Votava mit dem Unternehmen in Höhe von 24.788 C$ ausgeben.Das Unternehmen wird insgesamt 1.920.584 Aktien an zwei unabhängige Dienstleister zur Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten in Höhe von 153.647 C$ ausgeben.Die vorgeschlagene Ausgabe von Aktien an die unabhängigen Lieferanten übersteigt die maximale Anzahl von Wertpapieren, die das Unternehmen derzeit gemäß der Listing Rule 7.1 der Australian Securities Exchange („ASX“) ausgeben kann, und unterliegt daher der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens. In ähnlicher Weise unterliegt auch die vorgeschlagene Ausgabe von Aktien und CDI an verbundene Parteien des Unternehmens (in Bezug auf die Absätze 1 und 2 oben) der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens, die gemäß der Listing Rule 10.11.1 der ASX stimmberechtigt sind. Wie am 6. Juli 2020 angekündigt, geht das Unternehmen davon aus, im August 2020 eine außerordentliche Aktionärsversammlung (die „Versammlung“) einzuberufen und abzuhalten, um die Ausgabe von Aktien und CDI in der zweiten Tranche seiner Privatplatzierung zu genehmigen. Bei der Versammlung wird das Unternehmen auch die Genehmigung für die Ausgabe von 3.071.551 Aktien und 150.157 CDI in Verbindung mit der Schuldentilgung beantragen. Das Unternehmen beabsichtigt, zu gegebener Zeit ein Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung in Verbindung mit der Versammlung herauszugeben.Die Ausgabe von Aktien und CDI an Unternehmensinsider im Rahmen der Schuldentilgung gilt als Transaktion mit einer verbundenen Partei gemäß dem kanadischen Multilateral Instrument 61-101 („MI 61-101“). Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 vorgesehen sind, da die Beteiligung von Insidern an der Schuldentilgung nicht mehr als 25 % des Marktwertes der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.Die Schuldentilgung muss von der TSX Venture Exchange („TSXV“) genehmigt werden. Durch die Schuldentilgung wird keine neue Kontrollperson (wie in den Regeln von TSXV definiert) benannt. Die im Rahmen der Schuldentilgung ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag.Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes führen. Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und für Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.Marco A. Romero, President & CEO(604)-681-1010 Durchwahl 101Fausto Taddei, Vice President, Corporate Development & Corporate Secretary(604)-681-1010 Durchwahl 105E-Mail: info@mn25.caWebsite: www.mn25.caAdresse des Unternehmens:1500 – 1040 West Georgia Street,Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens oder des Projekts wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Wertentwicklungen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäfte und Transaktionen, wozu unter anderem der Erhalt der Genehmigungen von TSXV und ASX für die Schuldentilgung, der Erhalt der Zustimmung der Aktionäre zur Schuldentilgung und die Abhaltung der Versammlung gehören.Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen zählen u. a. die Faktoren, die unter „Risks Notice“ und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr sowie im neuesten Annual Information Form beschrieben werden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.