Marchese: Weiterer Weg für Gold & Silber sieht gut aus

Gold und Silber verzeichneten 2020 Aufwärtsmomentum, wobei das gelbe Edelmetall die 1.800 Dollar je Unze durchbrechen konnte, so Investing News . Chris Marchese, Analyst bei GoldSeek, meinte, dass der weitere Weg hell sein wird, vor allem für Silber. "Wir haben einen perfekten Sturm, der Gold und Silber höher befördern wird", erklärte er."Ich denke, dass die zweite Jahreshälfte 2020 großartig sein wird. Es gibt eine Menge Katalysatoren, die gut für Edelmetalle und schlecht für die Menschheit sind", fuhr er fort. Außerdem meinte Marchese, dass es wichtig sei, dass Silber den Preis übertreffe, an dem es 2011 angehalten hatte. "Sobald es über die 24, 25, 26 Dollar bricht - vielleicht erreicht es sogar 27, 28 Dollar - denke ich, dass wir in relativ kurzer Zeit neue Rekordhochs verzeichnen werden.""Sobald wir da durch sind, ist das bullischste für einen Rohstoff ein neues Rekordhoch - ich denke, wir könnten die 60, 65 Dollar recht schnell erreicht, vielleicht nach einer Korrektur", so Marchese. "Hoffentlich erreichen wir die 21 Dollar, 22 Dollar bis Ende des Jahres."© Redaktion GoldSeiten.de