Goldpreiszunahme geht weiter

Die kürzliche Goldpreiszunahme zeige, dass Preisrückgänge noch immer als Kaufgelegenheit angesehen würden und dass der Markt möchte, dass der Goldpreis noch weiter steigt, erklärte Carsten Fritsch, Analyst bei der Commerzbank laut MarketWatch "Während Gold bereits in praktisch allen wichtigen Währungen in diesem Jahr Rekordhochs erreicht hat, so ist es noch immer gut 100 Dollar davon entfernt, dies in US-Dollar zu tun", meinte er. "Es gibt genug Argumente für weitere Preisanstiege: Die Anzahl neuer Infektionen nimmt noch immer in rekordverdächtigem Maße zu, sowohl weltweit als auch in den USA. Das steigert das Potenzial für Aktienmarktkorrekturen.""Während Silber im Falle eines weltweiten Wirtschaftsabschwungs aufgrund steigender Infektionen aggressiven, physischen Verkäufen ausgesetzt werden könnte, so bleiben seine Charts bullisch", so Analysten von Zaner Metals. "Des Weiteren verzeichneten die Silber-ETFs am Freitag massive 1-Tages-Zuflüsse von 9,5 Millionen Unzen."© Redaktion GoldSeiten.de