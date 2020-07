Goldinvestment in dieser Krisenzeit?

Das gelbe Edelmetall verzeichnete dieses Jahr Rekordhochs, angekurbelt durch das Interesse von Investoren, die nach einem stabilen Ort Ausschau halten, um ihr Geld sicher anzulegen, so berichtet der Guardian . Es wurde lange Zeit als sicherer Hafen angesehen und hat seinen Wert im letzten Jahrzehnt verdoppelt."Warum? Weil sich Gold grundlegend gut entwickelt, wenn andere Dinge im Verlauf der Zeit den Bach heruntergehen", so Adrian Ash von BullionVault, einer Online-Plattform für den Edelmetallhandel. Die Plattform verzeichnete eine Rekordzahl neuer Investoren, die zu Beginn der Quarantänephasen Interesse zeigten, was die vorherige Spitze 2011 übertraf."Investoren zieht es zu Gold, weil sie ihr Portfolio gegen jegliche Marktentwicklungen schützen möchten, die zu starken Verlusten führen könnten, wenn man die Fähigkeit des Edelmetalls bedenkt, seinen Preis in turbulenten Zeiten gut zu halten", so auch Giles Coghlan von HYCM."Der kürzliche Preisanstieg findet zu einem interessanten Zeitpunkt statt - Regierungen versuchen eine Nach-Pandemie-Erholung anzukurbeln, doch die Infektionsfälle nehmen weiterhin zu und die Sorgen um einen langfristigen Wirtschaftsabschwung haben die Investoren klar besorgt. Privatbanken haben ihre Klienten mit hohem Nettovermögen dazu ermutigt, Gold in ihr Portfolio zu allokieren, was andeutet, dass nicht jeder davon überzeugt ist, dass wir eine "Erholungsphase" betreten haben."© Redaktion GoldSeiten.de