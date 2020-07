Silber erstrahlt in neuem Glanz

Börsennotierte Silberfonds entwickelten sich gut, während der Silberpreis am Montag ein 10-Monatshoch erreichte, berichtet ETF Trends . Grund dafür seien eine Erholung der industriellen Nachfrage sowie ein Anstieg der Nachfrage nach sicheren Häfen, die dabei half, das Edelmetall zu stärken.Silber profitierte von der zunehmenden industriellen Aktivität in den USA, China und anderen Orten. Das graue Edelmetall besitzt zahlreiche Anwendungsbereiche, die von Sonnenkollektoren und medizinischer Ausrüstung bis hin zu Verbraucherelektrogeräte reichen. Demnach korreliert der Silberpreis enger mit dem Wirtschaftswachstum."Man fliegt mit zwei Motoren; die kommerzielle Nachfrage und die Investornachfrage", so Michael Widmer, ein Rohstoffstratege bei der Bank of America. "Das ist es, was den Silberpreis höher treibt."© Redaktion GoldSeiten.de