BBH - Eine ereignisreiche Woche für die Welt

Diese Woche soll wahrscheinlich eine der "ereignisreichsten Wochen" werden, die wir seit einiger Zeit erlebt haben, was eine Menge Volatilität bedeuten wird, so BBH Global Currency Strategy laut Kitco News . "Es treffen sich nicht nur drei wichtige Zentralbanken, wir erhalten zudem auch wichtige Juni- und Juli-Daten aus den USA, die ersten BIP-Daten für Q2 aus China; außerdem findet ein Treffen der OPEC sowie ein EU-Gipfel statt", so Strategen des Unternehmens."Zeitgleich schlagen sich die Märkte mit zunehmend steigenden Viruszahlen in den USA und anderen Ländern herum, was die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaftserholung in Frage stellt. Da so viele Ereignisse praktisch alle Vermögenswerte beeinflussten, erwarten wir eine volatile Woche für die Märkte.""Wir achten auf anhaltende Veränderungen der Marktstimmung in dieser Woche, während sich die Märkte mit widersprüchlichen Treibern verbesserter Wirtschaftsdaten und zunehmender Infektionszahlen herumschlagen", so die Strategen.© Redaktion GoldSeiten.de