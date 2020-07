Sovereign Metals Ltd.: Sprott nimmt Notiz

Wie berichtet, konnte Sovereign Metals gestern sehr gute Bohrergebnisse vom Kasiya Rutil-Projekt vorlegen. Neue Zonen mit sehr hohen Gehalten wurden entdeckt und ebenso zeigten die Infill-Bohrungen eine hohe Kontinuität der Mineralsierungen.Sprott teilte seinen Klienten gestern im täglichen Newsletter folgendes mit:Die Analysten von Sprott bezeichnen Kasiya bereits jetzt als "die weltweit führende Mineralsandentdeckung".Die internen Kalkulationen sehen schon jetzt mehr als 300 Millionen Tonnen auf Kasiya, wobei 178 Millionen Tonnen schon so gut wie sicher sein sollten.Eine sehr positive "Note" aus dem Hause Sprott, die bislang als eines der wenigen Häuser das Potential der Firma erkannt haben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.