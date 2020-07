Classic Minerals Ltd.: Metallurgische Studien auf Kat Gap zeigen hervorragende Ausbringungsraten

Das auf Western Australia fokussierte Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen Classic Minerals Ltd. (ASX. CLZ) ("Classic" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen sein vorläufiges metallurgisches Testprogramm an Bohrproben abgeschlossen hat, die aus Bohrungen in Kat Gap entnommen wurden. Die Testarbeiten wurden vom metallurgischen Labor Nagrom in Kelmscott, WA, an oxidischen - und frischen Erzproben aus dem Kat Gap-Programm durchgeführt. Die durchgeführten Tests umfassten sowohl konventionelle Gravitations- als auch Laugungstests an den bereitgestellten Proben. Die Ergebnisse waren für Classic Minerals besonders ermutigend, da das untersuchte Material darauf hinwies, dass der Großteil des Goldes durch herkömmliche Gravitationstrennungstechniken ausgebracht werden kann und die nahe der der Oberfläche liegende Vererzung das Potenzial besitzt, eine kostengünstige Möglichkeit zur Erzaufbereitung zu bieten.- Testarbeiten zur konventionellen Gravitationsaufbereitung haben zu außergewöhnlichen Ausbringungsraten von ca. 75 % geführt, wobei die Ausbringungsrate aus dem Konzentrat mittels Laugung über 95 % lag, was darauf hinweist, dass mit einfachen Aufbereitungstechniken akzeptable wirtschaftliche Ausbringungsraten möglich sind.- Konventionelle Laugungs-Testarbeiten haben insgesamt zu Ausbringungsraten zwischen 95 % und 96 % geführt.- Die Goldvererzung in Kat Gap befindet sich an der Oberfläche und ermöglicht aufgrund minimalen Abraumabbaus und niedrigerer Abraumverhältnisse geringere Abbaukosten. In Kombination mit den Ergebnissen der metallurgischen Testarbeit lässt dies darauf schließen, dass mit einer relativ einfachen, kostengünstigen Aufbereitungsanlage eine kostengünstige Goldausbringung möglich ist.Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.Das herkömmliche Schwerkrafttrennungsverfahren hat eine Goldausbringung von bis zu 75 % aus den Oxidproben geliefert, wobei das herkömmliche Zyanid-Laugungsverfahren eine Ausbringung von 95 % bis 96 % sowohl aus frischen als auch aus oxidischen Erzproben lieferte. Diese Ergebnisse sind äußerst positiv und die nächste Testphase konzentriert sich auf die Variabilität in der gesamten Vererzung und wird die Prozessoptionen zur konstanten Lieferung der angegebenen Ausbringungsraten konkretisieren.Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Classic das Potenzial besitzt für eine frühzeitige Umsatzgenerierung durch Auftragsaufbereitung oder Aufbereitung des Materials aus Kat Gap durch das Unternehmen selbst. Die Auftragsaufbereitung sorgt für einen schnellen Cashflow, während die Aufbereitung vor Ort eine höhere Rentabilität bietet, da Classic alle Bergbau- und Aufbereitungskosten kontrollieren kann.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Jüngste Bohrungen und Goldwaschen in Kat GapWir haben das Glück, nach eingehenden Untersuchungen festgestellt zu haben, dass die metallurgischen Ergebnisse bestätigen, dass das Erz bei Aufbereitung mittels herkömmlicher Gravitations- und Laugungsverfahren eine hervorragende Goldausbringung bietet.Die jüngsten Ergebnisse (Pressemitteilung vom 9. Juli 2020) geben große Hoffnung, dass die Möglichkeit für Goldlagerstätten besteht, die die bereits in Kat Gap nachgewiesenen Goldressourcen zu erhöhen und weiter zu verbessern.Wir werden daran arbeiten, die Ressource mittels zusätzlicher Infill-Bohrungen zu vergrößern und dann die Ressource mittels Erweiterungsbohrungen im Streichen sowie im Granit zu erweitern.Die FGP-Liegenschaften (ausgenommen Kat Gap) sind unter dem Namen von Reed Exploration Pty Ltd registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der an der ASX notierten Hannans Ltd (ASX: HNR). Classic hat 80 % der Goldschürfrechte auf den FGP-Liegenschaften von einer dritten Partei erworben, während Hannans seine 20 %-Beteiligung an den Goldschürfrechten beibehält. Zur Vermeidung von Missverständnissen besitzt Classic Ltd eine 100 %-Beteiligung an den Schürfrechten für Gold auf den Liegenschaften Kat Gap sowie Schürfrechte für Metalle außer Gold, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nickel, Lithium und andere Metalle.Classic verfügt über eine gesamte Mineralressource von 8,24 Mio. Tonnen mit 1,52 g/t für 403.906 Unzen Gold, die gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und berichtet wurde. Eine kürzlich durchgeführte Scoping-Studie (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2017) legt sowohl die technische und als auch finanzielle Durchführbarkeit des Projekts nahe. Die aktuellen Mineralressourcen für Lady Ada, Lady Magdalene und Kat Gap nach dem Abbau sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.Weitere technische Details zur Mineralressourcenschätzung finden Sie in der JORC-Tabelle 1, die den Pressemitteilungen vom 18. Dezember 2019, 21. Januar 2020 und 20. April 2020 beigefügt ist.1. Die Mineralressource ist gemäß JORC, Ausgabe 2012, klassifiziert.2. Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 20. April 2020.3. Die mineralische Ressource ist in FGP-Liegenschaften beherbergt.4. Die Schätzungen werden gerundet, um das derzeitige Vertrauen in diese Ressourcen widerzuspiegeln.5. Die Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Au angegeben.6. Die Erschöpfung der Ressource durch den historischen Tagebau wurde in Betracht gezogen.